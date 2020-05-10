ناصر عباس عن تفعيل الـVAR بعد عودة الدوري: يتعارض مع التباعد الاجتماعي

قال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لصدى البلد: من الأفضل إلغاء تطبيق تقنية الفيديو لأنها تتنافى مع قواعد التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.









يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط





خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى. - تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.





منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.





منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

أضاف.. الغرفة الخاصة بتقنية الفيديو تضم ٦ حكام ومساعدين ولن يكون هناك أى تباعد اجتماعى ومن الأفضل المحافظة على قضاة الملاعب وهدم تفعيل تقنية الفيديو بعد استئناف النشاط الرياضى.