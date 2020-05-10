متر ونص.. جمعية المحترفين تحذر اللاعبين من التزاحم بعد عودة الدورى

وجهت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبدالغني، تحذيرا إلى لاعبى الدورى الممتاز فى حالة استئناف المسابقة المحلية بقرار حكومى.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.



وأكدت جمعية اللاعبين المحترفين، على ضرورة احترام التباعد الاجتماعى بين لاعبي الدورى الممتاز لمسافة متر ونصف فى غرف خلع الملابس.





يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى:



إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.



تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.



خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.



تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.



تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.



تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.



منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

