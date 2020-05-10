مين هيكمل.. مجدي عبد الغني يستعيد الذكريات عبر تويتر | شاهد

نشر الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق صورة يستعيد بها الذكريات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وكتب مجدي عبد الغني تعليقا على الصورة، قائلا: العبد لله - كابتن اكرامي - كابتن حماده صدقي ... مين هيكمل؟".





ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وعلق بعضهم قائلين:

علاء نبيل حمدي نوح شوقي المأمور الغزال ماهر مختار ناصر

ماهر همام وحمدي نوح وشوقي غريب ومختار وعلاء نبيل

انا مش شايف غير كابتن اكرامي وكابتن حماده صدقي

يذكر أن مجدي عبد الغني قال إن الدورى الممتاز يحتاج إلى فترة شهر ونصف تقريبًا مع ضغط المباريات حال عودته، مقترحًا أن يبدأ في شهر أغسطس وينتهي في نهاية سبتمبر.





وأضاف: "يجب أن يكون هناك استثناءات في نظام الصعود والهبوط بالموسم الحالي بكل درجاته، وإقامة الموسم الجديد في الدوري بمجموعتين لأننا في ظروف استثنائية، ولن نلجأ لهذا الأمر إلا في حال تأزم الوضع، وهو ما نعيشه حاليًا".