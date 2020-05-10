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محافظات

توريد 4778 طن قمح للصوامع والشون في قنا

الأحد 10/مايو/2020 - 06:20 م
بدرجة نقاوة لا تقل
بدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط..توريد 4778 طن قمح للصوامع
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يوسف رجب
واصلت شون وصوامع قنا، استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين و التجار، بمختلف بمراكز قنا، وفقًا للمعايير والشروط التى تم وضعها من  قبل اللجنة المسئولة عن استلام القمح.

قال اللواء أشرف الداودي،  محافظ قنا، تم توريد 4778 طن  و654 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده حتي الآن 81243 طن و246 كيلوجرام من القمح، منذ انطلاق موسم توريد القمح فى منتصف أبريل الماضى.

أشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان ،بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طن.


وأكد الداودي، بأن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب يتم من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط  و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

وأوضح محافظ قنا، بأن الشون والصوامع لا تستلم أى أصناف قمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط، و مؤكدًا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.
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