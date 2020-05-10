توريد 4778 طن قمح للصوامع والشون في قنا

واصلت شون وصوامع قنا ، استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين و التجار، بمختلف بمراكز قنا، وفقًا للمعايير والشروط التى تم وضعها من قبل اللجنة المسئولة عن استلام القمح.









أشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان ،بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طن.









وأكد الداودي، بأن استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب يتم من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.



