مقدمة غير متوقعة.. بوسي وأحمد السقا يفتتحون الحلقة بالغناء.. فيديو

حلت المغنية بوسي، ضيفة على برنامج إغلب السقا، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.
وبدأت الحلقة بـ مقدمة خاصة من "رزان مغربي" للمغنية "بوسي"، وقامت المغنية "بوسي" بأداء نداء "المسحراتي"، الذي يقوم به "سيد مكاوى"، وتابعت: يا سقا أصحي..رمضان كريم.
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وبدأت الحلقة بـ مقدمة خاصة من "رزان مغربي" للمغنية "بوسي"، وقامت المغنية "بوسي" بأداء نداء "المسحراتي"، الذي يقوم به "سيد مكاوى"، وتابعت: يا سقا أصحي..رمضان كريم.
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وفور ظهور "السقا"بدأ الجميع بغناء أغنية "وحياة قلبي وافراحه".