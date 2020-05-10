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توك شو

مقدمة غير متوقعة.. بوسي وأحمد السقا يفتتحون الحلقة بالغناء.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 08:02 م
بوسي، برنامج إغلب
بوسي، برنامج إغلب السقا
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اسراء صبري
حلت المغنية بوسي، ضيفة على برنامج إغلب السقا، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.


وبدأت الحلقة بـ مقدمة خاصة من "رزان مغربي" للمغنية "بوسي"، وقامت المغنية "بوسي" بأداء نداء "المسحراتي"، الذي يقوم به "سيد مكاوى"، وتابعت: يا سقا أصحي..رمضان كريم.

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وفور ظهور "السقا"بدأ الجميع بغناء أغنية "وحياة قلبي وافراحه".

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة.

ويعتمد البرنامج  على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.

يعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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