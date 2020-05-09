«بأقول للشر قوم وأنا أقعد مكانك».. عابد فهد يتحدى الفارس في «اغلب السقا»

حل الفنان السوري عابد فهد، ضيفا على برنامج اغلب السقا، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.





وعبر عابد عن سعادته بحضور البرنامج، قائلا: "جئت لـ اغلب السقا فهو لن يغلب إلا على يد عابد فهد، ضاحكا: أنا الرجل الذى يقول للشر قوم وأنا أقعد مكانك".





برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.





ويعتمد البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها إلى إحدى الجهات الخيرية.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.





يعرض برنامج "اغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.