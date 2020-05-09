AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«بأقول للشر قوم وأنا أقعد مكانك».. عابد فهد يتحدى الفارس في «اغلب السقا»

السبت 09/مايو/2020 - 07:53 م
عابد فهد
عابد فهد
Advertisements
حمزة شعيب
حل الفنان السوري عابد فهد، ضيفا على برنامج اغلب السقا، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.

وعبر عابد عن سعادته بحضور البرنامج، قائلا: "جئت لـ اغلب السقا فهو لن يغلب إلا على يد عابد فهد، ضاحكا: أنا الرجل الذى يقول للشر قوم وأنا أقعد مكانك".

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.

ويعتمد البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها إلى إحدى الجهات الخيرية.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.

يعرض برنامج "اغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم ضيفة ثاني حلقات "إغلب السقا".. الليلة

"إغلب السقا" الليلة فى مواجهة عمرو سعد على MBC مصر

حمدي الميرغني ضيف برنامج "إغلب السقا" الليلة مع أحمد السقا

السقا وقصي يرقصان دبكة بمشاركة رزان مغربي في بداية رائعة للبرنامج.. فيديو

الليلة.. مايا دياب ضيفة برنامج اغلب السقا على MBC مصر

معروفة بجرأتها.. اللبنانية مايا دياب المنافس الجديد لأحمد السقا الليلة.. فيديو

ترشيحاتنا

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

عداد كورونا.. الصحة: تسجيل 8964 حالة وشفاء 2002.. ووفاة 514 وفاة

الصحة: ارتفاع إصابات كورونا مسؤولية المواطن وترهق القطاع الطبي.. فيديو

خطاب سري من وزير العدل لرئيس مجلس الدولة.. مستندات

رامز مصيبة سودة.. صدمة ريهام عبد الغفور بعد رؤية المجنون رسمي.. فيديو

تحترمه يحترمك.. جمال شعبان: السكر لا أعراض له.. و3 وسائل تسيطر عليه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

هيونداي تطرح شاحنة مستقبلية تنافس تويوتا هايلوكس وفورد رينجر .. صور

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة