بفارق 6 نقاط.. أحمد السقا يسحق بوسي في أولى فقرات البرنامج ..فيديو

حلت المغنية بوسي، ضيفة في برنامج "إغلب السقا" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.
وفي أولى فقرات البرنامج ومسابقة «هاند بول» استطاع "السقا" تحقيق الفوز على بوسي.
ومع أول محاولة لها في المسابقة، علقت بوسي، قائلة "أنتوا جايبنلي السقا هروح منه فين"، ومع سقوط السقا للتصدي لإحدى الكور، عقبت بوسي: "وقعتك".
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وفي النهاية قالت بوسي للسقا، "انا نفسي اتقطع"، ولكن استطاع السقا أن يسحق بوسي بفارق 6 نقاط في أولى فقرات البرنامج.