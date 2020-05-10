بفارق 6 نقاط.. أحمد السقا يسحق بوسي في أولى فقرات البرنامج ..فيديو

وفي أولى فقرات البرنامج ومسابقة «هاند بول» استطاع "السقا" تحقيق الفوز على بوسي.







ومع أول محاولة لها في المسابقة، علقت بوسي، قائلة "أنتوا جايبنلي السقا هروح منه فين"، ومع سقوط السقا للتصدي لإحدى الكور، عقبت بوسي: "وقعتك".

وفي النهاية قالت بوسي للسقا، "انا نفسي اتقطع"، ولكن استطاع السقا أن يسحق بوسي بفارق 6 نقاط في أولى فقرات البرنامج.







برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.









