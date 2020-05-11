بعد إعلان اعتزاله.. كشف حساب كريستيان جروس خلال فترته الذهبية جعلته معشوق الزمالكاوية

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، اعتزاله التدريب بشكل نهائي.
كريستيان جروس حل ضيفا على إذاعة سبورت بانوراما السويسرية ليعلن وبشكل مفاجئ نهاية مشواره في عالم التدريب.
وقرر كريستيان جروس "الاكتفاء" وإنهاء مشواره التدريبي، حسبما نقلت شبكة srf السويسرية الموثوقة، ليصبح فريق أهلي جدة السعودي هو آخر الفرق التي تولاها السويسري جروس.
وأشار جروس الى أنه، من الممكن أن يعود للتدريب مرة أخرى، قائلاََ:لا تستبعد أي شيء أبدا".
جدير بالذكر أن كريستيان جروس صاحب الـ 65 عاما له تجربة ناجحة ومثيرة مع الزمالك في الفترة ما بين 2018 و2019 وخاض خلال هذه الفترة العديد من المباريات القوية التي جعلته معشوق للجماهير الزملكاوية والتي توجها ببطولة الكونفدرالية ونرصد لكم بالأرقام أبرز ما قدمه جروس مع الزمالك خلال السطور التالية.
خاض فريق الزمالك تحت قيادة جروس 30 مباراة استطاع الفوز في 20 مواجهة وتعادل في 7 وتعرض للخسارة في ثلاث مواجهات فقط سجل الزمالك 59 هدفا واستقبل 26 هدفا .
وكانت هناك هزيمة وحيدة، لحقت بالفريق الأبيض في مسابقة الدوري الممتاز، وكانت أمام فريق النجوم، الذي فشل أبناء قلعة ميت عقبة في الفوز عليه.
أما على المستوى الأفريقي توج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما خاض 16 مباراة فاز الأبيض في 7 وتعادل في 6 وخسر 3 واستطاع تسجيل 22 هدفَا واستقبل 10 أخرى.
واستطاع الخواجة السويسري، أن يتوج مع الزمالك بالكونفيدرالية بعد الفوز بركلات الترجيح علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 3-5 .
وتعد بطولة الكونفدرالية الأفريقية، إنجازًا بالنسبة للخواجة السويسري، على اعتبار أنها المرة الأولى التي يحصل فيها الزمالك على البطولة من جهة، إضافة إلى أنه أول بطولة أفريقية للفريق بعد غياب دام لمدة 16 عامًا.
أما في البطولة العربية فخاض جروس 4 مباريات تعادل في 2 وفاز في واحدة فقط وخسر مثلها.
وعلى المستوى المحلي، فإن فريق الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة بينما يتصدر الأهلي الجدول برصيد 74 نقطة.