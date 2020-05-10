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رياضة

أخبار الزمالك | اعتزال جروس.. النادي يكذب عمر جابر.. تجديد لائحة اللاعبين

الأحد 10/مايو/2020 - 09:44 م
حسام الحارتي
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار نادي الزمالك على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي..



أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، اعتزاله التدريب بشكل نهائي.



كشف مصدر مقرب من حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قرار اللاعب  بتأجيل البت في العرض المقدم له من جانب نادي الاتحاد السكندري للانتقال له بداية من الموسم المقبل في ظل انتهاء تعاقد حازم إمام مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.




كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار مسؤولي النادي على وضع بند جديد في لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بداية من الموسم الجديد.



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع عمر جابر لاعب نادي بيراميدز، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.



حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "  موعد صرف مكافأة التأهل إلى الدور قبل النهائى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة .



علق حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق على اعتراف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، بالتفويت لصالح نادي الزمالك، عندما كان لاعبا في صفوف نادي غزل المحلة.

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