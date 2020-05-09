أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق





حرص مجلس إدارة نادي الزمالك ، علي توجيه تحذير إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض، بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق.

















استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي رفع العقوبة الموقعة على المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض .

















كشف هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة انتقاله للزمالك بعد رحيله عن النادي الأهلي













كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن أن مجلس إدارة النادي يبحثون عرضا خارجيا لضم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي الحالي؛ من أجل تمهيد الطريق للتعاقد مع اللاعب مستقبلًا.

















كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقى المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا من نادي غازي عنتاب التركي للانتقال إلى صفوف بداية من الموسم المقبل.











