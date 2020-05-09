الزمالك يجهز خطة جديدة لضم صالح جمعة

وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي تخوف من منح اللاعب الاستغناء الخاص به، ومن ثم الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض لمزاملة شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.