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رياضة

الزمالك يجهز خطة جديدة لضم صالح جمعة

السبت 09/مايو/2020 - 08:31 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أن مجلس إدارة النادي يبحثون عرضا خارجيا لضم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي الحالي؛ من أجل تمهيد الطريق للتعاقد مع اللاعب مستقبلًا.

وأضاف المصدر، أن الأزمة حاليًا التي تكمن في مفاوضات نادي الزمالك مع صالح جمعة هو استمرار تعاقد الأخير مع الأهلي.


وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي تخوف من منح اللاعب الاستغناء الخاص به، ومن ثم الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض لمزاملة شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.
وكانت مفاوضات جرت بين الزمالك وصالح جمعة عن طريق عبدالله جمعة لاعب الفريق الأبيض الحالي.

ولكن يأتي استمرار تعاقد اللاعب مع الأهلي وتمسك الأخير ببيعه لتحقيق عائد مادي من وراء رحيله، ليحول دون إتمام الصفقة لصالح نادي الزمالك.
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