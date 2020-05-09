الزمالك يقرر رفع العقوبة الموقعة على بن شرقي بسبب رامز جلال

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي رفع العقوبة الموقعة على المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض .
وكان تم توقيع العقوبه نتيجة تسجيل اللاعب لحلقة مع رامز جلال في البرنامج الذي يقدمه خلال الموسم الرمضاني الجاري “رامز مجنون رسمي”, وتتم إذاعته عبر قناة إم بي سي مصر.
وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء الزمالك قرر تغريم بن شرقي وطارق حامد مبلغ نصف مبلغ جنيه نتيجة ظهورهما في البرنامج المذكور وهو ما يتعارض مع سياسية مسئولي النادي الأبيض.
وجاء قرار رفع العقوبة عن بن شرقي أسوة بزميله طارق حامد بعد أن قرر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رفع العقوبة الموقعة على اللاعب بعد حلقة الأمس.
واكد مرتضي منصور رئيس النادي خلال تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الأبيض: “رفع العقوبة عن طارق حامد جاء بسبب تلقينه درسا قاسيا لرامز جلال".