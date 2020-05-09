الزمالك يقرر رفع العقوبة الموقعة على بن شرقي بسبب رامز جلال

وكان تم توقيع العقوبه نتيجة تسجيل اللاعب لحلقة مع رامز جلال في البرنامج الذي يقدمه خلال الموسم الرمضاني الجاري “رامز مجنون رسمي”, وتتم إذاعته عبر قناة إم بي سي مصر.



