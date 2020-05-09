أول رد من مرتضى منصور على تفويت أسامة نبيه مباراة الزمالك مع غزل المحلة

اصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد علي تصريحات اسامه نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطني بشأن تفويت مباراة الزمالك أمام عزل المحلة
وجاء نص البيات كالتالي :"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج ، مشددا على ان اللاعب أساء لنفسه لكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك وأطلق هذه التصريحات الغير موفقه التي تسيء لنادى الزمالك العريق .
وشدد مجلس الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه و ليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره .
وحذر الزمالك، أسامة نبيه من الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة.