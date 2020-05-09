خزينة الزمالك تنتعش بـ 3 ملايين و 500 ألف جنيه الشهر المقبل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن النادي الأبيض ينتظر انتعاش خزينته خلال الايام القليله المقبلة بثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه.





واكد المصدر أن المبلغ المقرر دخوله خزينة الزمالك في بداية شهر يونيو المقبل، قيمة إيجار أحد البنوك لمقره في سور القلعة البيضاء.





وسيحصل نادي الزمالك على هذا المبلغ كل ثلاثة أشهر حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين مسبقًا.





ومن المقرر أن يستغل مجلس إدارة القلعة البيضاء هذا المبلغ للوفاء بعض الالتزامات التي تقع على عاتق القلعة البيضاء .





ياتي هذا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك مؤخرًا، والتي تسببت في خصم 50% من رواتب الموظفين والعمال خلال شهر مارس وإبريل الماضيين.











