حازم إمام يعلق على اعتراف أسامة نبيه بالتفويت لـ الزمالك





كان أسامة نبيه، اعترف منذ أيام في تصريحات تلفزيونية، أنه كان يتعمد عدم التسجيل في شباك الزمالك، في كأس مصر 2002، عندما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة.





وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: "أسامة نبيه خانه التوفيق بشأن هذا التصريح، وتم تفسير كلامه بشكل خاطئ".





وأضاف حازم إمام: "أسامة نبيه ظهر أمام الزمالك بشكل جيد، وراوغ عدد من المدافعين، وكان يسدد على المرمى بكل قوة".





يذكر أن أسامة نبيه، أكد مؤخرا، أن حديثه عن التفويت للزمالك، كان مجرد دعابة، وأن كلامه تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل البعض.

علق حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق على اعتراف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، بالتفويت لصالح نادي الزمالك، عندما كان لاعبا في صفوف نادي غزل المحلة.