اسامة نبيه يعتذر لنادى غزل المحلة عن تفويت مباراة الزمالك .. فيديو

وأضاف.. التصريحات التى أطلقتها عبر إحدى القنوات الفضائيه جاءت من قبيل الدعابة وجرى إساءة فهمها لافتا إلى أنه يكن كل التقدير والاحترام الى نادى غزل المحلة والجماهير العاشقة للنادى وأنها جاءت على سبيل الدعابة فقط.

يذكر ان نادى غزل المحلة اصدر بيانًا رسميًا يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.