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رياضة

نجم الزمالك السابق عن تفويت مباريات المحلة: أسامة نبيه أخطأ فى حق نفسه

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:15 م
اسامة نبيه
اسامة نبيه
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يسرى غازى
علق أكرم عبدالمجيد مدرب بلدية المحلة السابق ونجم الزمالك السابق على التصريحات التي أطلقها الثنائى أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، حول التفويت في المباريات التي يكون الفارس الأبيض طرفا فيها.

وقال أكرم عبدالمجيد فى تصريحات له: غزل المحلة أكبر من أى لاعب وأكبر من أى مدرب وغزل المحلة تاريخ كبير وعظيم وما قاله أسامة نبيه لا يقلل من غزل المحلة ولا يهينه فالجبل لا يتأثر إذا ألقى بحجر.

وأضاف: لقد أخطأ أسامة نبيه فى حق نفسه وخانه التعبير فى إظهار مشاعره وأنا أدينه بشدة وكل الرياضيين لا يرضيهم هذا الكلام غزل المحلة شرف لأى لاعب يرتدى قميصه أو أى مدرب يتولى تدريبه .. غزل المحلة عريق.

يذكر أن أسامة نبيه أدلي بتصريحات صادمة للشارع الرياضي بشأن مباراته مع فريق غزل المحلة أمام نادى الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر عام 2002 والتي حقق خلالها الفارس الأبيض الفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم حقق الفوز على بلدية المحلة في مباراة النهائية وتوج باللقب.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت: خلال المباراة سنحت لي العديد من الفرص أمام المرمى إلا أن "قلبي لم يطاوعني" لتسجيل هدف وفي إحدي المرات قلت في كرة مشتركة مع إبراهيم حسن "شيل" .

وقام أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق بالرد على تصريحات أسامة نبيه المدرب العام السابق لـ منتخب مصر ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما كان في فريق حرس الحدود ويلعب أمام الزمالك وظهر هو يضيع العديد من الفرص أمام مرمى الأبيض وكتب عليها: وإحنا بنلعب براحة قدام الزمالك.
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