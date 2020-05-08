نجم الزمالك السابق عن تفويت مباريات المحلة: أسامة نبيه أخطأ فى حق نفسه

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مدرب بلدية المحلة السابق ونجم الزمالك السابق على التصريحات التي أطلقها الثنائى

المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، حول التفويت في المباريات التي يكون الفارس الأبيض طرفا فيها.