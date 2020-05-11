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فن

مروى ناجي تستعد لطرح أنا المكسورة

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تستعد الفنانة مروى ناجي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا المكسورة" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تواجدت في الأستوديو برفقة فريق العمل من أجل الانتهاء من التسجيل.

أغنية "أنا المكسورة" كلمات: سيد عزمي، ألحان: وليد سامي، توزيع: عمرو الخضري.

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يذكر أن يتعاون الشاعر أحمد المالكي، مع المطربة مروى ناجي، في أغنية جديدة بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال المالكي، من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك":  مروة ناجي..من الاصوات اللي بحبها جدا .. لما لاقيتك من احب الاغاني الدرامية لقلبي .. قريبًا".

أغنية "لما لاقيتك" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، والحان د. مصطفي العسال، وتوزيع الموزع الموسيقي محمد مجدي، ومن انتاج لايف ستايل ستوديوز.

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