مروى ناجي تستعد لطرح أنا المكسورة

أغنية "أنا المكسورة" كلمات: سيد عزمي، ألحان: وليد سامي، توزيع: عمرو الخضري.

إقرأ أيضًا:

يذكر أن يتعاون الشاعر أحمد المالكي، مع المطربة مروى ناجي، في أغنية جديدة بعنوان "لما لاقيتك"، من المفترض طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.





وقال المالكي، من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك": مروة ناجي..من الاصوات اللي بحبها جدا .. لما لاقيتك من احب الاغاني الدرامية لقلبي .. قريبًا".



