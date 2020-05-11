الأوقاف: القرآن نبهنا إلى ضرورة التثبت في نقل الأخبار ومراعاة خصوصيات الآخرين

وأضاف وزير الأوقاف ، جعل ديننا الحنيف الحفاظ على الأعراض من المقاصد الكلية العامة للتشريع ، وقد تضمنها كتاب الكليات الست وهي: حفظ الدين ، والوطن ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والعرض متضمنًا النسل والنسب ، يقول سبحانه :" إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ" سماه القرآن الكريم إفكًا ، بهتانًا مبينًا ، " عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ" ، وينبهنا القرآن الكريم إلى التحري ، والتحقق ، والتثبت ، وعدم الخوض في الأعراض بالكلمة أو بالكتابة ، أو بأي وسيلة من الوسائل ، يقول سبحانه : " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ " ، تتناقلون الكلام بألسنتكم ، وكان هذا هو الموجود على عهد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ويدخل فيه ما يتناقله الناس الآن خلال وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة والمجهولة ، "وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ" ، ما أصعب الافتراء على الناس بدون بينة ولا دليل وبدون حق!!





قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" ، ويقول هنا :" إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ " ، ما لم تتحققوا منه ، وما لم تتثبتوا منه ، وتحسبون وتظنون أن هذا أمرٌ سهلٌ ، "وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ" ، "وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ" ، هذه أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها) ، "يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" ، يعظكم ويعظ الناس جميعًا إلى يوم القيامة أن تخوضوا في عرض أحد ، أو أن تنالوا من أحد ، "وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" ، وهذا ما يتطلب منا التحقق والتثبت وألا يخوض أحدٌ في عرض أحدٍ ، وألا يقع أحدٌ في غيبة أحدٍ ، ولا في نميمة أحد ، وذلك منهي عنه ، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه :" أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال (صلى الله عليه وسلم ) :" إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته" ، أي افتريت عليه وكذبت.



