AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب فيديو مستشفي شربين.. مشادة على الهواء بين الهامي عجينة وعضو الأطباء

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

نفي عضو مجلس النواب إلهامي عجينة، ما يتردد بشأن أنه أقتحم مستشفى شربين، وروى الواقعة،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "العربية".



وقال عجينة، إن :"مواطن اتصل بي قبل الافطار بساعتين وكان يبكي بأن والده مريض بشدة وهو في مستشفي شربين ولا يوجد دكتور يعالجه، وكنت موجود في المنصورة لما دخلت المستشفي.


سألت على المدير قيل أنه غير موجود وذهبت للدكتور المسئول ولاحظت غرفة غير نظيفة ولما سألت الطبيب قال لي لدينا أزمة في العمال".



وأضاف البرلماني، أنه :"لما جية مدير المستشفى تحدثت معه عن حل للازمة فرفض وتركته، وصورت ما وجدته في المستشفى لكي أعرضه على الحكومة حتى يتم معالجة المشكلة في المستشفى".



من جانبه قدم الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، الشكر للأطباء على مجهودهم في المرحلة الراهنة في ظل ضعف في الإمكانيات، مشيرا إلى ما فعله النائب في مستشفي شربين شو إعلامي.



وأضاف الزيات، أن البرلماني ألهام عجينة يعرف جيدا أن الانتخابات على الأبواب ولذلك فعل النائب فعلته واقتحم المستشفى وقام بتصور كل ما وجده بداخلها ولم يرسل هذا التصوير لوزارة الصحة بل أرسله لمكتبة الإعلامي لكي يكسب أصوات.



وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الوضع في مستشفى شربين مثل باقي المستشفيات في مصر وقلة الأطباء لأن هناك مجموعة من الأطباء موزعون على مستشفيات العزل في جائحة كورونا.



وطالب الزيات، بتطبيق كشف طبي على أعضاء مجلس النواب، ليرد عجينة، قائلا:"بالفعل تم الكشف الطبي والنفسي، على كل المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما تقوله إساءة كبيرة، أنا بشكر اللي اتهمني أني نفسيا مش كويس وأني غير عاقل وهذا اتهام صريح وأنا ارفضه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء: نرفض انتهاكات النائب إلهامي عجينة.. وإجراءات قانونية ضده

دعاية انتخابية واستعراض قوة.. الأطباء تطالب بإحالة إلهامى عجينة إلى لجنة القيم بمجلس النواب بعد اقتحام مستشفى شربين

إهانة وشروع فى قتل المرضى.. نشأت الديهي يهاجم النائب إلهامي عجينة.. فيديو

بعد اقتحام النائب إلهامى عجينة لها.. أول رد من مدير مستشفى شربين

الأطباء: تصرف إلهامى عجينة مذموم.. ونطالب بتغليظ عقوبة التعدى علينا

شاهد.. تعليق أحمد موسى على أزمة النائب إلهامي عجينة وأطباء مستشفى شربين

ترشيحاتنا

إلهامي عجينة: لم أعتد لفظيا على نائب مدير المستشفى وحدثت مشادة كلامية فقط

نجم الزمالك السابق: حازم إمام أفضل من محمد صلاح.. فيديو

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

زيادة مقلقة.. صدر العباسية: ضرورة القيام بحظر تجول شامل الفترة القادمة.. فيديو

مصطفى عبده لاعب الأهلي: زوجتي سبب اختفائي.. وأفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ..فيديو

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يضحي بالزمالك مقابل الأهلي.. عرض أوروبي مغر لـ رمضان صبحي

AdvertisementS

إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

تناول كحول ميثيلي .. تقرير مصلحة الطب الشرعي لوفاة المتهم شادي حبش داخل السجن

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. تعرف علي سيارة حمو بيكا وسعرها.. صور

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

قصة ترحيل مدير تحرير صحفية القبس الكويتية بعد تورطه مع جماعة محظورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021