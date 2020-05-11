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رياضة

نجم الزمالك السابق: اعترضت على انضمام التوأم للأبيض.. ولكنهما ردوا على الأهلي

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف محمد صبري، نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، عن اعتراضه على انضمام حسام حسن واخيه ابراهيم حسن، الي نادي الزمالك حينما رحلوا عن النادي الأهلي.

وقال محمد صبري في تصريحات تلفزيونية انه اعترض على انضمام حسام وابراهيم حسن للزمالك، وذلك لانهم ابناء الأهلي المتعصبين، وذلك كان بدافع غيرته على نادي الزمالك.

واضاف نجم الزمالك في تصريحات لقناة اون تايم سبورت :" ما قدمه التؤأم مع الزمالك، والبطولات التي اضافوها للقلعة البيضاء، كانت حالة في تاريخ النادي، وذلك كان بسبب اصرارهم غير الطبيعي".

واردف:" حسام حسن كان لديه شغف غير عادي لتسجيل الاهداف وتحقيق الالقاب".

وشدد محمد صبري على ان الزمالك ساعد حسام حسن وابراهيم حسن في الرد على النادي الأهلي بـ"الادب".
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