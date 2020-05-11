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رياضة

نجم الزمالك السابق: حازم إمام أفضل من محمد صلاح.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:37 ص
حازم وصلاح
حازم وصلاح
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عمرو ابوبكر
كشف محمد صبري لاعب الزمالك السابق عن أفضل لاعب في جيله، والذي لم يأخذ حقه. 
وقال صبري خلال تصريحاته مع الإعلامي ابراهيم فايق على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إن حازم إمام كان أحرف منه بكثير ولم يأخذ حقه في هذا الجيل. 


وأضاف صبري، أن حازم إمام اذا كان في الجيل الحالي، كان سيصبح أفضل من محمد صلاح


وتابع: تمنيت وجود مدرب احمال قوي ومعد بدني ونفسي في جيلي لتطوير حازم امام وتنمية موهبته الفذة. 


وأشار صبري الى أن، اذا كان يوجد الامكانيات الحالية في التدريب والتكنولوجيا لكان حازم إمام في مكان عظيم بين محترفي مصر بالخارج. 
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