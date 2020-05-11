شعراوي : استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من إيقاف تراخيص البناء

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمبانى الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بالمحافظات لمدة ٦ أشهر .





وقال شعراوى ، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات علي ( المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط ) دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية .





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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بالإضافة لمحافظة الأسكندرية مع إيقاف إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية و الجراجات ، وكذا الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقى المحافظات وطبقًا لرؤية المحافظ فى هذا الشأن .





كما وجه شعراوى بإستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقى المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف .





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