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أخبار البلد

شعراوي : استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من إيقاف تراخيص البناء

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:08 ص
ايقاف تراخيص البناء
ايقاف تراخيص البناء
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمبانى الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بالمحافظات لمدة ٦ أشهر  .

وقال شعراوى ، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات علي ( المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط ) دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية .


وأشار وزير التنمية المحلية  إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بالإضافة لمحافظة الأسكندرية مع إيقاف إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات ، وكذا الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقى المحافظات وطبقًا لرؤية المحافظ فى هذا الشأن .

كما وجه شعراوى بإستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقى المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف .


وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين، بضرورة إعادة فتح الجراجات التى تم إستغلالها لأغراض أخرى لإستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير إنتظار السيارات بالشوارع .
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