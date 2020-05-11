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مرأة

قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:32 ص
أديل
أديل
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هاجر هانئ
 تصدرت النجمة العالمية أديل مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

 وقد أثارت أديل الجدل منذ  أن خسرت 22 كيلو من وزنها الزائد وأصبحت تتمتع بقوام رشيق.

فتعتبر أديل من النجمات اللاتى يتمتعن بذوق واستايل جذاب سواء قبل أو بعد أن فقدت وزنها الزائد، فهى تحرص على اختيار التصميمات و الأزياء التى المتناسقة مع قوامها و التى تكشف عن أناقتها.


كما تعتمد أديل  على اقتناء الملابس الفخمة التى تحمل توقيع دور الأزياء والمصممين العالميين مما جعلها محط أنظار الجميع، وتفضل أديل اختيار التصميمات التى تتميز بالنقوشات و التطريزات الجذابة والألوان المبهجة أيضا.

وتتميز النجمة العالمية أديل بأنها تقوم بتطبيق تسريحات الشعر و صيحات المكياج المرتكزة على الألوان الترابية الهادئة التى تمنحها مظهرا جذابا غير مبالغ فيه.

قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل
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