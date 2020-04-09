AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خسارة مالية كبيرة لـ أديل بسبب طليقها.. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:17 م
اديل
اديل
Advertisements
شروق ابراهيم
تسبب طليق النجمة العالمية أديل رجل الاعمال سيمون كونكي، في خسارتها مليون جنيه استراليني بسبب عملية بيع لمنزل ملكيته مشتركة بينهما وذلك لتسوية الاملاك بينهما ضمن اجراءات قضية الطلاق.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، أن اديل قامت بشراء المنزل الذي يقع في مدينة ساكسيس في عام 2017 ودفعت حينها 4 ملايين جنيه استراليني ويعود تاريخ بناءه الى القرن الـ18. 

واشارت الصحيفة البريطانية الى ان اديل عرضت المنزل للبيع العام الماضي فور انفصال المغنية العالمية عن زوجها سيمون كونكي. 

بينما تستقر اديل في مدينة لوس انجلوس الامريكية مع نجلها الوحيد انجلو، ويسكن بجانبها طليقها سيمون كونكي الذي سيشاركها حضانة طفلهما، وذلك بعدما تقدمت اديل بطلب من المحكمة الأمريكية التحفظ على اسرار قضية طلاقها وان تبقى سرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان جلد نمر.. أديل تبهر معجبيها بفقدان 44 كيلوجراما من وزنها

بعد خسارتها 45 كيلو .. اديل كما لم تروها من قبل

أديل تعلن الموعد النهائي لطرح البومها الجديد

بعد طلاقها.. حقيقة ارتباط أديل بـ عضو فريق One direction

تعرف على آخر تطورات قضية طلاق أديل

مطربة أمريكية شهيرة تدفع 171 مليون دولار إلى طليقها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مقتل مصارع شهير في هجوم مسلح على منزله

سلمان الخير.. السعودية تدعم الفلسطينيين بالسلع فى فترة الحظر

وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

فرعون أفريقيا.. انقلب على رئيسه ونصب نفسه إمبراطور

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير المطهر في المنزل لمواجهة وباء كورونا

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

دفن نجل محمد رشدي في الولايات المتحدة لهذا السبب

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشبيكة.. كارول سماحة تتألق بإطلالة هاف ستومك مثيرة للجدل

مفيش خصومات.. احذر شراء سيارة جديدة في هذه الأشهر

بـ باروكة مختلفة.. ويزو تتألق بلوك جديد على إنستجرام