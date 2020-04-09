خسارة مالية كبيرة لـ أديل بسبب طليقها.. تفاصيل

تسبب طليق النجمة العالمية أديل رجل الاعمال سيمون كونكي، في خسارتها مليون جنيه استراليني بسبب عملية بيع لمنزل ملكيته مشتركة بينهما وذلك لتسوية الاملاك بينهما ضمن اجراءات قضية الطلاق.





وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، أن اديل قامت بشراء المنزل الذي يقع في مدينة ساكسيس في عام 2017 ودفعت حينها 4 ملايين جنيه استراليني ويعود تاريخ بناءه الى القرن الـ18.





واشارت الصحيفة البريطانية الى ان اديل عرضت المنزل للبيع العام الماضي فور انفصال المغنية العالمية عن زوجها سيمون كونكي.





بينما تستقر اديل في مدينة لوس انجلوس الامريكية مع نجلها الوحيد انجلو، ويسكن بجانبها طليقها سيمون كونكي الذي سيشاركها حضانة طفلهما، وذلك بعدما تقدمت اديل بطلب من المحكمة الأمريكية التحفظ على اسرار قضية طلاقها وان تبقى سرية.

