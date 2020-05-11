نزيف فى المخ.. وفاة لاعب في الدوري الإيطالي أثناء التدريبات





ونشر النادي الإيطالي بيانًا أكد فيه وفاة لاعبه المعار رينالدي عن عمر يناهز 19 عامًا، بعد تعرضه لتزيف في المخ، أثناء أدائه للتدريبات.





وأشار أتالانتا إلى أن اللاعب كان محبوبًا من الجميع، وأن ابتسامته ستظل في قلوب الجميع في النادي الإيطالي.





يذكر أن رينالدي تمت إعارته مطلع هذا الموسم لنادي لينانو، والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، وشارك في 23 مباراة وسجل فيهم هدفًا وحيدًا.







وكان الدوري الإيطالي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".