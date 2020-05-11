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رياضة

نزيف فى المخ.. وفاة لاعب في الدوري الإيطالي أثناء التدريبات

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:03 م
رينالدي
رينالدي
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إسماعيل محمود
أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، اليوم، الإثنين، عن وفاة لاعب الفريق، أندريا رينالدي، بعد تعرضه لنزيف في المخ أثناء قيامه بالتدريبات، استعدادًا لعودة النشاط.

ونشر النادي الإيطالي بيانًا أكد فيه وفاة لاعبه المعار رينالدي عن عمر يناهز 19 عامًا، بعد تعرضه لتزيف في المخ، أثناء أدائه للتدريبات.

وأشار أتالانتا إلى أن اللاعب كان محبوبًا من الجميع، وأن ابتسامته ستظل في قلوب الجميع في النادي الإيطالي.

يذكر أن رينالدي تمت إعارته مطلع هذا الموسم لنادي لينانو، والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، وشارك في 23 مباراة وسجل فيهم هدفًا وحيدًا.

وكان الدوري الإيطالي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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