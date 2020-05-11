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مرأة

نشرة المرأة و الصحة .. دواء يحارب كورونا في 72 ساعة.. مخاطر كارثية لحقن التخسيس

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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رشا عوني
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية تقريرًا أكد فيه أن طبيب يدعى عمران شريف متخصص في أمراض الرئة في سانتا انا، نجح في علاج مرضى فيروس كورونا باستخدام علاج المفاصل وهو توسيليزوماب ، المباعة تحت الاسمين التجاريين RoAcemtra و Actemra .

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فإنه في غضون 72 ساعة ، بدأت أحوال مرضى كورونا  في التحسن ، وبعد خمسة أيام ، تمكن الطبيب من إخراج المرضى ونقلهم خارج وحدة العناية المركزة.

حذر الدكتور صيدلي باهر السعيد، من شراء حقن التخسيس المنتشرة بالأسواق، والتي نرى إعلاناتها بشكل يومي على بعض القنوات، مؤكدًا أنها خدعة كبرى وتسبب مشاكل صحية مختلفة.

وأوضح الدكتور باهر السعيد في لقائه ببرنامج أنبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن حقن التخسيس ما هى  إلا خدعة من شركات مجهولة الهوية تروج لهذه الحقن، خاصة في فترة الحجر المنزلي، حيث يسعى الكثير إلى إنقاص الوزن بأي شكل.


كشف بحث جديد أن مضاعفات فيروس كورونا على الأشخاص المتعافين منه خطيرة، وقد يعاني الشخص المتعافي من الفيروس من أمراض طويلة المدى.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، تشير البيانات التي جمعها باحثون بريطانيون إلى أن الأعراض الأولية نفسها للفيروس تتراوح لمدة "30 يومًا أو أكثر"، بعيدًا عن فترة الأسبوعين الرسمية التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية .
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