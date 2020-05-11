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مرأة

تضر القلب وتسبب السرطان.. مخاطر كارثية لحقن التخسيس | فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:01 م
مخاطر حقن التخسيس
مخاطر حقن التخسيس
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رشا عوني
حذر الدكتور صيدلي باهر السعيد، من شراء حقن التخسيس المنتشرة بالأسواق، والتي نرى إعلاناتها بشكل يومي على بعض القنوات، مؤكدًا أنها خدعة كبرى وتسبب مشاكل صحية مختلفة.

وأوضح الدكتور باهر السعيد في لقائه ببرنامج أنبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن حقن التخسيس ما هى  إلا خدعة من شركات مجهولة الهوية تروج لهذه الحقن، خاصة في فترة الحجر المنزلي، حيث يسعى الكثير إلى إنقاص الوزن بأي شكل.

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وعن مخاطر حقن التخسيس أكد الدكتور باهر السعيد أن حقن التخسيس تسبب الإصابة بالأورام السرطانية، وتسبب مشاكل في القلب، وهي مليئة بالمواد الهرمونية التي تسبب خللا عاما في وظائف الجسم، كما أنها تزيد ضربات القلب، وتسبب الاكتئاب.
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