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توك شو

أقراص التخسيس .. احذر السم في العسل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:45 ص
أقراص التخسيس
أقراص التخسيس
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أخبار التوك شو
عرض برنامج "مساء دي ام سي"  الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان تحقيقا تلفزيونيا تحت عنوان " أقراص التخسيس – احذر السم في العسل " .

وتناول التحقيق أضرار هذه الأقراص التي تسببت في وفاة الكثيرة من الحالات خلال الأيام الماضية وكشف التحقيق عن إن هذه الأقراص تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطرق غير شرعية .

وأجمع الأطباء المشاركون في التحقيق أن  أن تلك الأقراص تحتوي  على مادة السيبوترامين  وهي مادة تسبب آثار جانبية  من بينها  رفع ضغط الدم وأنها خطيرة على مرض القلب والشرايين كما أنها قد تسبب أزمات قلبية وجلطات.

كما ظهر في التحقيق العديد من ضحايا هذه الأقراص التي سببت لهم مشاكل صحية بعد تناولها دون استشارة طبيب مختص .

وفى نفس السياق قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك أدوية كانت تساعد فى تخسيس الجسم ولكن بعد ذلك تم اكتشاف أن لها أضرار وتم سحبه من الأسواق المصرية، مؤكدًا أن تلك الأدوية ليست موجودة فى مصر.


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