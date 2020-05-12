AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:29 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

لفتت هنا الزاهد الأنظار فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأسود و ذا أكمام مكشوفة، واتسمت بأنها بسيطة و لا تحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة عصرية بسيطة.

وتزينت هنا الزاهد فى الصورة ببعض الإكسسوارات البسيطة وظهرت بأقراط متوسطة الحجم باللون الذهبى، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


كما بدت هنا الزاهد بتسريحة الضفيرة مما منحها مظهرا جذابا و غير تقليدى، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

View this post on Instagram

🖤

A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مكياج وبملابس كاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بـ ملابس بيضاء.. شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

بقبعة سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

إيطاليا تعلن أول لقاح يقضي على فيروس كورونا

هل يجوز إعطاء الأخ الفقير من زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يجيب

مسلسل البرنس الحلقة 18 .. ابنة محمد رمضان تبكي الجمهور بعد إلقائها في الشارع

تعليق مثير من أحمد موسى على مشكلة عمر جابر وناصر وميدو

انتشال جثمان شاب من نيل المنصورة

جريمة قبل السحور .. شندى قتل أحمد فى السلام وصرخ: ببيع استروكس حد ليه شوق فى حاجة .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة