بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كما بدت

هنا الزاهد

بتسريحة الضفيرة مما منحها مظهرا جذابا و غير تقليدى، ووضعت بعض لمسات المكياج التى

ارتكزت

على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.