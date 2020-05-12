بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير لها.
لفتت هنا الزاهد الأنظار فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأسود و ذا أكمام مكشوفة، واتسمت بأنها بسيطة و لا تحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة عصرية بسيطة.
وتزينت هنا الزاهد فى الصورة ببعض الإكسسوارات البسيطة وظهرت بأقراط متوسطة الحجم باللون الذهبى، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
كما بدت هنا الزاهد بتسريحة الضفيرة مما منحها مظهرا جذابا و غير تقليدى، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.