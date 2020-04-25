السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة عبر قصتها على حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بآخر إطلالاتها فى بداية رمضان، وهى بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمى وعائلته ،وأخيه كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي ،كما نشرت بعض الصور التي تجمعها بها .



تألقت هنا الزاهد بـ صور جديدة لها بملابس كاجوال تيشيرت نصف كم ، وتركت هنا الزاهد شعرها الطويل منسدلا على ظهرها باللون الأصفر .





حرصت هنا الزاهد على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ الراقى.





فيما ظهرت هنا الزاهد فى أحدى الصور بصحبة زوجها أحمد فهمي وأخيه كريم فهمي وسلفتها " دانيا البناوي " .







