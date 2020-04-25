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مرأة

السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:27 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة عبر قصتها على حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بآخر إطلالاتها فى بداية رمضان، وهى بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمى وعائلته ،وأخيه كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي ،كما نشرت بعض الصور التي تجمعها بها .

 
تألقت هنا الزاهد بـ صور جديدة لها بملابس كاجوال تيشيرت نصف كم ، وتركت هنا الزاهد شعرها الطويل منسدلا على ظهرها باللون الأصفر .

حرصت هنا الزاهد على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ الراقى.

فيما ظهرت هنا الزاهد فى أحدى الصور بصحبة زوجها أحمد فهمي وأخيه كريم فهمي وسلفتها " دانيا البناوي " .


فيما ارتدت "  دانيا البناوي " عباية سورى ذات اللون اللبني الفاتح وتركت شعرها الطويل على الأكتاف ،ووضعت بعض لمسات المكياج .
هنا الزاهد هنا الزاهد
هنا الزاهد هنا الزاهد
هنا الزاهد هنا الزاهد
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