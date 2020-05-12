بعد اعتزاله التدريب.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ جروس

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق رسالة للمدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، بعد إعلان اعتزاله التدريب.

وكان كريستيان جروس، أعلن أول أمس، الأحد، اعتزاله التدريب، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا.





وقال خالد الغندور عبر برنامج "زملكاوي":" جروس فرض منظومة ناجحة بنادي الزمالك، ونجح في قيادة الفريق للفوز ببطولتي السوبر المصري السعودي، لذلك لا بد من توجيه الشكر له".





وأضاف الغندور: "الدليل على أن جروس كان يعمل في منظومة ناجحة، هو أن ميتشو نجح بعده في تحقيق كأس مصر، ثم كارتيرون الذي قاد الزمالك للتتويج بكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المصري".





يذكر أن جروس قاد الزمالك الموسم الماضي، للتتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه لعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بالإضافة إلى الفوز بكأس السوبر المصري السعودي، على حساب فريق الهلال.







