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مرأة

للتخلص من حب الشباب.. ماسك الذهب بالترمس قبل العيد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:20 م
ماسك الترمس
ماسك الترمس
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أسماء عبد الحفيظ
تحتاج جميع السيدات فى وقت الحجر المنزلى للذهاب للكوافير وسنتر التجميل، وبالأخص قبل العيد الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة ،لذلك نقدم لك طرق الاهتمام بنفسك فى المنزل حفاظا لعدم تعرضك للعدوى.

إليك طريقة عمل ماسك الترمس المطحون ،للتخلص من حب الشباب وتفتيح البشرة 10 أضعاف .

قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، وصفة الترمس المطحون للتخلص من حبوب الشباب التي تسبب الإحراج الشديد لدى البعض.

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وصفة الترمس لمنع حبوب الشباب:
    
- ملعقة ترمس مطحون
-ملعقة حلبة مطحون
-ملعقة لبن زبادي


طريقة الاستخدام:
-نخلط المكونات مع بعضها البعض
-نضعها عل الوجه
-نفركها علي الوجه بشكل دائري
-تركه لمدة 20 دقيقة
-يغسل ويشطف بماء فاتر.
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