شاهد.. ضبط مصنع بدون ترخيص بـ١٥ مايو بداخله مطهرات مغشوشة

استمرارًا لجهود أجهزة الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، تمكن رجال الأمن من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بإستغلال مصنع "بدون ترخيص" بالقاهرة لتصنيع المطهرات والمستحضرات الطبية والتجميل بمواد مجهولة المصدر.

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وكانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بقيام ٣ أشخاص باستئجار بدروم بأحد العقارات بدائرة القسم، واستغلاله لمصنع لتصنيع الكمامات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق عقب وضع علامات تجارية مقلدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.





على الفور تحركت قوات الأمن وتمكنوا من ضبط صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص كائن بدائرة القسم ، والمدير المسئول، وعامل بذات المصنع .





وتبين من التحريات لقيام صاحب المصنع باستئجار بدروم بأحد العقارات بدائرة القسم، وإستغلاله لمصنع لتصنيع الكمامات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق عقب وضع علامات تجارية مقلدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبمداهمة المصنع عُثر بداخله على ٥٢٠٠ عبوة كحول (أستيريلوم – إثيلى ) و ١٥ جركن كحول و ٣ الاف عبوة مطهر و الف عبوة غسول معقم لليد و ١٥٠٠ عبوة شامبو و ٤٠ برميل مواد كيميائية "مواد خام" و ٦٥٠٠ عبوة فارغة وكمية كبيرة من الملصقات، ماكينة تصنيع وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى تصميمات الملصقات، جهاز طباعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصنع بدون ترخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع المطهرات والمستحضرات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.