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حوادث

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

الأحد 08/مارس/2020 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 43 قطعة سلاح نارى ، 158 قضية مخدرات وتنفيذ 49182 حكم قضائى متنوع.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 43 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 42 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
(3) بنادق آلية، و (3) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات ، و (33) فرد محلى، و (64) طلقة مختلفة الأعيرة، و (4) خزينة متنوعة ، و (218) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (49182) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
(172) حكم جناية،و (15896) حكم حبس جزئى، و (3039) حكم حبس مستأنف، و (23087) حكم غرامة، و (6988) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (7) متهمين ، إرتكبوا (11) حادث متنوع .

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (158) قضية مخدرات بحوزة (173) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,730 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,904 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 550 جرام)، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 160 جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 55 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 832 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 415 جرام)، و عدد (1861) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (21) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (424) دراجة نارية مخالفة.
و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 11 سيارة ).
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (33176) مخالفة مرورية.
و فى مجال فحص السائقين تم فحص (142) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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