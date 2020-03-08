أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 43 قطعة سلاح نارى ، 158 قضية مخدرات وتنفيذ 49182 حكم قضائى متنوع.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 43 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 42 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(3) بنادق آلية، و (3) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات ، و (33) فرد محلى، و (64) طلقة مختلفة الأعيرة، و (4) خزينة متنوعة ، و (218) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (49182) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(172) حكم جناية،و (15896) حكم حبس جزئى، و (3039) حكم حبس مستأنف، و (23087) حكم غرامة، و (6988) حكم مخالفة .





و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (7) متهمين ، إرتكبوا (11) حادث متنوع .





و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (158) قضية مخدرات بحوزة (173) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,730 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,904 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 550 جرام)، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 160 جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 55 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 832 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 415 جرام)، و عدد (1861) قرص مخدر .





و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (21) متهم.





و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (424) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 11 سيارة ).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (33176) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (142) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.



