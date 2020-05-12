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فن

رامي عياش ضيف برنامج "اغلب السقا"..الليلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم الفنان رامي عياش كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج المسابقات "اغلب السقا".

وجاء في بيان من "mbc مصر" أن الفنان رامي عياش ضيف حلقة اليوم الثلاثاء، والتي ستذاع عبر قناة "MBC مصر" في تمام السابعة مساء.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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