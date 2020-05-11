نيشان يستغل تسرع أحمد السقا ويتغلب عليه في تحدى الخريطة.. شاهد

تمكن الإعلامي نيشان من التغلب على أحمد السقا في تحدي خرائط الدول وأماكنها "في برنامج " إغلب السقا "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





واستغل نيشان أخطاء أحمد السقا المتكررة وتسرعه في الإجابة من دون التعرف على الأماكن الصحيحة للدول في العالم .





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.



