AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. أغرب الأفكار والوصفات لمكافحة فيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 07:36 م
وصفات غريبة لعلاج
وصفات غريبة لعلاج كورونا
Advertisements
منار شعبان
بعد انتشار فيروس كورونا وعدم توصل الخبراء والعلماء لمصل للعلاج من الفيروس الوبائي لجأت بعض الدول إلي ابتكار طرق ووصفات للشفاء من الفيروس .

أثار رئيس مدغشقر أندريه راجولينا  الجدل  بتصريحاته حول مشروب عشبي أو علاج لفيروس كورونا "كوفيد-19" أطلق عليه اسم "كوفيد أورجانيكس"، متهما الغرب بازدراء الطب الأفريقي التقليدي.

اقرأ ايضا:

وحذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام المشروب العشبي الذي أعلنت عنه مدغشقر كعلاج على نطاق واسع للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة عدم اعتماد المشروب الذي لم يخضع للاختبار كعلاج والاستمرار في غسل اليدين ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

اقرأ ايضا 

ونستعرض المزيد من الوصفات والابتكارات التي أعلن عنها رؤساء بعض الدول للعلاج من فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبشرة.. أستاذ الفيروسات يكشف آخر نتائج تجارب مصل قتل كورونا.. فيديو

جربه بنفسه.. رئيس مدغشقر يعلن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا

الشاي السحري.. تلاميذ مدغشقر يشربون علاج الرئيس لفيروس كورونا

رغم تحذيرات الصحة العالمية.. رئيس تنزانيا يتعهد بشراء مشروب مدغشقر السحري لعلاج كورونا

فيديوجراف.. علاج مدغشقر السحري

قبل تناول الإفطار .. كوب يوميا من هذا المشروب لتقوية المناعة

ترشيحاتنا

إغلاق 3 طرق صحراوية بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

إغلاق 4 طرق صحراوية بسبب الطقس السيئ .. تعرف عليها

علاقات محرمة وأعمال دجل وشعوذة.. حكايات السادية وطلب الجن معاشرة السيدات

250 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يبحث حلول تسوية مديونيات السكة الحديد

يا نهار اسود.. صدمة أشرف بن شرقي بعد رؤية رامز جلال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك وحزام ملون.. نانسي عجرم فى إطلالة أنيقة بـ عيد ميلاد ابنتها..شاهد

الظهور الأول بعد وفاة جدتها.. كنزى عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة.. شاهد

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا