فيديوجراف.. أغرب الأفكار والوصفات لمكافحة فيروس كورونا





أثار رئيس مدغشقر أندريه راجولينا الجدل بتصريحاته حول مشروب عشبي أو علاج لفيروس كورونا "كوفيد-19" أطلق عليه اسم "كوفيد أورجانيكس"، متهما الغرب بازدراء الطب الأفريقي التقليدي.





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وحذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام المشروب العشبي الذي أعلنت عنه مدغشقر كعلاج على نطاق واسع للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة عدم اعتماد المشروب الذي لم يخضع للاختبار كعلاج والاستمرار في غسل اليدين ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.





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ونستعرض المزيد من الوصفات والابتكارات التي أعلن عنها رؤساء بعض الدول للعلاج من فيروس كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.





بعد انتشار فيروس كورونا وعدم توصل الخبراء والعلماء لمصل للعلاج من الفيروس الوبائي لجأت بعض الدول إلي ابتكار طرق ووصفات للشفاء من الفيروس .