مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت فى تقديم 27 بحثا عالميا؛ للوصول إلى مصل لعلاج فيروس كورونا ؛ قائلا: «مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا وإيران».









وأكدت" نصر" لـ"صدى البلد"، أن الآونة الأخيرة شهدت اجتماعا فى لجنة التعليم بالبرلمان مع مسؤولي أكادمية البحث العلمى فى إجراء البحوث وتوضيح الموقع الحالى للبحوث حول فيروس كورونا المستجد ، مؤكدة أن المركز القومى للبحوث ذكر أن هناك 27 دواء يتم تجربتهم لإيجاد علاج لأزمة كورونا و7 منهم لهم مؤشرات بدائية إيجابية.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا وكل ذلك عبارة عن تجارب للوصول لعلاج فعال للفيروس اللعين.





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وأشادت النائبة بدور الدولة فى التعامل مع العالقين بالخارج وتوفير أماكن لعزلهم بالمدن الجامعية، مؤكدة أنه جهد مشكور من الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الدعم الكامل لهم.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد أن مصر قدمت 27 بحثا عالميا؛ للوصول إلى مصل لعلاج فيروس كورونا؛ قائلا : «مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا وإيران».





وأشار عبد الغفار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: إلى أن المركز القومي للبحوث يعمل بكل طاقته من أجل التوصل لمصل لفيروس كورونا.



