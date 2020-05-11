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وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل تقديم مصر 27 بحثا عالميا لعلاج كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:28 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر من ضمن أكثر 10 دول قدمت أبحاثا بخصوص البحث عن مصل لفيروس كورونا؛ موضحا أن مصر قدمت 27 بحثا في المركز الأول في مستوى افريقيا والشرق الاوسط لإيجاد حل لكورونا.


وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، مصر في المركز الأول من حيث الابحاث بشأن كورونا وتفوقت على ايران واسرائيل وتركيا والنرويج؛ مشيرا الي ان مصر قامت بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من اليوم الأول لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد الوزير، أنه تم إجراء دراسات على أحدث الأدوية في العالم لمعرفة فعاليتها لمواجهة كورونا. 


وأثنى الوزير، على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ثقته في العلماء المصريين منذ اللحظة الأولي مما دفعهم للنجاح في تقديم 27 بحثا للعالم في مواجهة كورونا. 


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافى.


وأضاف أنه تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.
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