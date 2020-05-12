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توك شو

صدمة المقلب.. بسمة: بحب رامز جلال وأكره أفعاله مع الناس.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:37 م
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
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كـريـم الـخـطـيـب
تفاجأت الفنانة بسمة بعد رؤيتها لرامز جلال لأول مرة في برنامج رامز مجنون رسمي، مؤكدة أنها تحب رامز على المستوى الشخصي ولكن ترفض ما يقوم به من أفعال مع ضيوفه في البرامج.


ووقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.

 
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

  
ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية.
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