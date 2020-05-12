صدمة المقلب.. بسمة: بحب رامز جلال وأكره أفعاله مع الناس.. فيديو

تفاجأت الفنانة بسمة بعد رؤيتها لرامز جلال لأول مرة في برنامج رامز مجنون رسمي، مؤكدة أنها تحب رامز على المستوى الشخصي ولكن ترفض ما يقوم به من أفعال مع ضيوفه في البرامج.

ووقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.



