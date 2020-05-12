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اقتصاد

ترامب يحث كاليفورنيا على السماح لتيسلا بإعادة فتح مصنعها لتجميع المركبات الكهربائية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:03 م
ترامب
ترامب
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رويترز

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء ولاية كاليفورنيا على السماح لشركة تيسلا بإعادة فتح مصنعها لتجميع المركبات الكهربائية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”ينبغي لكاليفورنيا أن تدع تيسلا تفتح المصنع.. الآن. يمكن عمل هذا بسرعة وآمان“.

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وأعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتيسلا يوم الاثنين عن استئناف الإنتاج في مصنع المركبات الوحيد للشركة في الولايات المتحدة متحديا أمرا بأن يبقى مغلقا، وقائلا إنه إذا كان يتعين القبض على أحد فإنه يجب أن يكون هو نفسه.
ولم يصدر تعقيب حتى الآن من تيسلا على تغريدة ترامب.

ويبذل ترامب جهودا حثيثة من أجل إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وعودة الأمريكيين إلى العمل.


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