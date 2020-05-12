سداد أكثر من 100 ألف فاتورة للمحكومين في قضايا مالية بالسعودية





كشف المتحدث باسم المديرية العامة للسجون بالمملة العربية السعودية ، بأن سلطات المملكة استطاعت سداد 1110 فواتير بمبلغ 15.150.062 ريالًا، منذ انطلاق خدمة فرجت منتصف شهر رمضان الجاري.





وقال في تصريحات صحفية، إن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطن وللمقيم الذي يرغب التبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، لافتا إلى أنرالسداد يكون عبر الحسابات البنكية.





وأكد المتحدث على أن خبر التطبيق (المزيف) المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي قديم وتم إصدار بيان في حينه وأنه لا يوجد تطبيق خاص للإصدار الأول أو الثاني.





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