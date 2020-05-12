مصائب قوم عند قوم فوائد.. خبر سعيد لمانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقى خبرًا سعيدًا بخصوص أحد لاعبيه ، بسبب فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد تعافى من إصابته التي تعرض لها في شهر يناير الماضي.
وكان راشفورد قد أصيب في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، بكسر في الظهر، لتشير التقارير الصحفية لانتهاء موسمه مع الشياطين الحمر، وذلك قبل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا..
وأشارت الصحيفة أن راشفورد قد استغل فترة التوقف بسبب كورونا، و تعافى بنسبة 80%، وأصبح جاهزًا لخوض التمرينات ولعب المباريات فور عودة النشاط الرياضي.
وكان الحكومة البريطانية، قد وافقت أمس الاثنين، على استئناف منافسات الدوري الإنجليزي بدءًا من الأول من شهر يونيو القادم.