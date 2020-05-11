بيان عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بخصوص عودة البريميرليج

نشرت رابطة الدوري الإنجليزي، منذ قليل، بيانًا عاجلًا بخصوص استئناف منافسات البريميرليج هذا الموسم، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.









وأكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي أن جميع فرق البريميرليج بلا استثناء عازمة على استئناف منافسات البطولة هذا الموسم.









وأشار ماسترز إلى أن رابطة الدوري في محادثات دائمة مع الجهات المعنية، وأنه تلقوا خبر موافقة الحكومة البريطانية على عودة المنافسات مطلع شهر يونيو.









وشدد ماسترز على أنه لن تعود منافسات الدوري الإنجليزي حتى تكون الظروف ملائمة لذلك، وبدون أخذ رأي جميع اللاعبين والمدربين في الدوري، مشيرًا أن السلامة والصحة لأطراف المنظومة هي الأولوية الأولى.









وأكد ماسترز أن جميع فرق الدوري الإنجليزي ترفض فكرة لعب المباريات على ملاعب محايدة، مشيرًا إلى أنه هناك محادثات مستمرة لمناقشة الظروف التي تسنح لعودة الدوري الإنجليزي.









وكانت الحكومة البريطانية وافقت اليوم على عودة منافسات الدوري الإنجليزي مطلع شهر يونيو، بعد توقفه في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا.