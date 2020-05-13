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سيارات

سيارة متسابق عربي تدخل موسوعة جينيس .. تعرف على مواصفاتها بالفيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر موسوعة جينيس هى ملتقى الاشياء النادرة الغريبة والذات قيمة عالية، باختصار التى لا يوجد لها مثيل فى العالم، وهذه المرة اقتحم السائق الإماراتي محمد بن سليم وهو أحد أنجح السائقين العرب والذي توّج ذلك بفوزه في بطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة هذه الموسوعة بسيارته الرياضية الخارقة والتى تحمل اسم CLK GTR.


حيث قام السائق الإماراتي محمد بن سليم بشراء احدى هذه النسخ المحدودة من السيارة CLK GTR وقد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بها كأغلى سيارة إنتاجية في تلك الحقبة بسعر بلغ 1.54 مليون دولار.

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السيارة CLK GTR من تصميم وصناعة مرسيدس وصُممت في الأساس للتسابق، و دُشنّت لاول مرة عام 1997 لتشارك بها مرسيدس في بطولة FIA GT الجديدة وقتها، وبعد ذلك تم توفير نسخ إنتاجية منها للطرقات العامة بشكل محدود للغاية حيث بلغت 25 نسخة من هذه السيارة فقط .

وتوفرت السيارة CLK GTR بمحرك V12 سعة 6.9 لتر يوّلد قوة 612 حصان، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في غضون 3.8 ثانية، إلى جانب سرعتها القصوى التي تصل إلى 344 كم/س.

والجدير بالذكر أنه بسبب قوة السيارة CLK GTR انسحاب كافة منافسيها من البطولة بحلول عام 1999 من بطولة FIA GT بسبب سيطرتها عليها لعامين مما ادى الى اجبار المنظمين إلى الغاء فئة GT1 .

سيارة متسابق عربي تدخل موسوعة جينيس .. تعرف على مواصفاتها بالفيديو
سيارة متسابق عربي تدخل موسوعة جينيس .. تعرف على مواصفاتها بالفيديو
سيارة متسابق عربي تدخل موسوعة جينيس .. تعرف على مواصفاتها بالفيديو
سيارة متسابق عربي تدخل موسوعة جينيس .. تعرف على مواصفاتها بالفيديو
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