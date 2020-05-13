أصيب منذ أسبوع .. وفاة ثاني طبيب بالاقصر مصاب بفيروس كورونا

شيع منذ قليل جثمان الدكتور عبد الناصر حسن نقيب اطباء العلاج الطبيعي ومدير مستشفي الاقصر العام السابق الى مثواه الاخير وذلك عقب وفاته جراء اصابته بفيروس كورونا .

وتقدمت الدكتور الهام محمود مدير مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي وجميع العاملين بالمستشفى بخالص التعازي لأسرة الدكتور قائلين : " اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك واجعل اللهم ما قدمه في حياته من خدمة المرضى شفيعا له يوم القيامة ، والهم أهله وذويه ورفقائه الصبر والسلوان ".





وكان الدكتور عبد الناصر حسن، استشاري العلاج الطبيعي، قد اصيب منذ اسبوع بالفيروس وتم نقله الى العناية المركزة بمستشفي العزل ولكن تدهورت حالته الى ان وافته المنية صباح اليوم ليصبح ثانى شهيد من اطباء الجيش الابيض بـالاقصر





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وكان قد اعلن وليد الضوى مدير علاقات مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الاقصر ، اليوم الاربعاء ، عن شفاء وخروج 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19".





واوضح بان جميع الحالات قد تعافوا تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتحولت نتائج تحاليلهم من اجابية الى سلبية في نهاية فترة علاجهم.





واضاف بان المتعافين قد استقبلوا نبأ شفائهم وخروجهم من المستشفي بالفرح والسعادة وتقدموا بالشكر والتقدير لاطباء وتمريض العزل الصحي بمستشفى اسنا التخصصي علي تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضي ، في تخطي هذه المحنة الذين كانوا عونا لهم وسندا في مواجهة هذا الفيروس اللعين.