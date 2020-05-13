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رياضة

الإسماعيلي: ما يتردد عن رحيل باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي "كلام فاضي"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:51 م
حبيبه معتز
نفي صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رحيل ثنائي الفريق باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدي عن قلعة الدراويش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت أخبار وأحاديث كثيرة في الفترة الأخيرة عن إقتراب رحيل باهر ومجدي عن النادي الإسماعيلي، خلال إنتقالات الصيف المقبل، وأن الإدارة وافقت علي بيعهما لمواجهة الأزمة المالية في النادي.


وأكد صبري المنياوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا توجد نية لبيع المحمدي وعبد الرحمن مجدي لأي فريق خلال الإنتقالات القادمة، واصفا ما يقال بأنه كلام فاضي لا أساس له من الصحة وهدفه تشتيت الفريق والتأثير عليه كما يحدث في المواسم الأخيرة.

يشار إلى أن اسم باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدي ارتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي، حيث أكدت مصادر خاصة من داخل القلعة الحمراء أن لجنة التخطيط تفكر في ضم باهر المحمدى لتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم، كما أن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أبدي إعجابه الشديد بمجدي ويري أنه يناسب فكره وطريقة لعبه.
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