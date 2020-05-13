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حمدي رزق: أُقبّل يد آمنة نصير كونها فتحت موضوعات يخشى الرجال الاقتراب منها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:00 م
آمنة نصير
آمنة نصير
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البهى عمرو

قال الإعلامى حمدي رزق، إنه يسعد عندما يجلس أو يتحدث مع الدكتورة  آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، موضحًا أن آمنة نصير فى منزله عالية لعلمها ولفكرها المختلف.


واضاف حمدي رزق، خلال تقديمه برنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد: «أسعد حينما تهل علينا الدكتورة آمنة نصير، كونها في منزلة فكرية وإنسانيا عندي».


وأوضح حمدى رزق «يعجبني حرص الدكتورة آمنة على الحديث عن أمهات المؤمنين وهي منطقة خشي المفكرون الرجال من الاقتراب منها».


ولفت حمدي رزق إلى أن الدكتورة آمنة تتحدث عن أشياء كانت مهجورة ولم يتحدث عنها الكثيرون من المفكرين مثل عباس محمود العقاد.

وتابع: الجميع لم يقترب من عبقرية أم المؤمنين عائشة، ولم يتحدث عنها ولكن الدكتورة آمنة تتحدث.

 وأكد أنه يقبل يدها على الدخول فى هذه المنطقة بالحب النوري الذى يستمد حبه من نور النبي.منأم

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