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توك شو

تامر أمين: شيرين عبد الوهاب حبيبتي.. بس في الاستديو معرفش حد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:01 م
تامر أمين
تامر أمين
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أسامة علي

رد الإعلامى تامر أمين على تساؤل، لماذا ينصح المطربة والفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الحديث عن الغير واخطائهم بالرغم أنه يتحدث وينتقد ويهاجم الآخرين.

وتابع أمين فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،قائلا:" شغلي غير شغل الفنانة الجميلة شيرين عبد الوهاب، شغلتها انها بتغنى، وهى من احلى الاصوات اللى جت فى مصر".

وأضاف تامر أمين قائلا: شيرين ربنا يحميها تعرض لوعكات صحية وبالرغم انى بتكلم عليها لكن هى حبيبتى".

وعن انتقاد تامر أمين، لأصدقائه رد قائلا:" على باب الاستوديو بنسى مين صاحبي من عدوي".

وأضاف تامر أمين قمة المهنية هو انسى أصدقائى لما أرى من وجهة نظرى أنهم قاموا بفعل خاطئ، لافتا إلى أنه دائما ينتقد الفعل وليس الفاعل. 

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